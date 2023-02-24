(Савелий Наумов) Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: (Наум) Емельянов
Мать: Аграфена Дмитриева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никифор Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1805
Дочь: Надежда Степанова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Смерть
1826