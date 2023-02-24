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(Савелий Наумов) Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: (Наум) Емельянов

Мать: Аграфена Дмитриева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никифор Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
17.09.1805

Дочь: Надежда Степанова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Смерть
1826
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