Тюляев св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 07.05.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: (Савелий Наумов) Ларионов
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Терентиев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксения Терентьевна
Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Терентьевна
Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тюлеев Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Терентьевна
Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 07.05.1867