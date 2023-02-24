Тюляев св. 27.01.1857 Терентий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюляев св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Тюляев св. 27.01.1857 Терентий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 07.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: (Савелий Наумов) Ларионов

Мать: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Терентиев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксения Терентьевна

Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Терентьевна

Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тюлеев Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Терентьевна

Мать ребёнка: Тюляева Прасковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюляева Прасковья Кузьминична

Смерть
До 07.05.1867
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