(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 26.04.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Евдокия Степанова1793 г.р.
Никифор Степанов13.03.1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.03.1794

Сын: Никифор Степанов

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Аксинья Степанова

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.09.1805

Дочь: Надежда Степанова

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Степанова

Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
26.04.1827
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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