(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова
женский, родилась 1776, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 26.04.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Сын: Никифор Степанов
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Дочь: Аксинья Степанова
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Сын: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Дочь: Надежда Степанова
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Дочь: Акулина Степанова
Отец ребёнка: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов