Никифор Степанов
мужской, родился 13.03.1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 30.04.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов1771 г.р.
Мать(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова1776 г.р.
Супруги
(Тремасова) Акулина Яковлева1791 г.р.
Дети
Тюляев Яков Никифоров1817 г.р.
Евдокия Никифоровна25.02.1827 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1794
Отец: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Бракосочетание
07.11.1809
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
25.02.1827
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева
Смерть
30.04.1834
Место жительства
1835