Никифор Степанов 13.03.1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Никифор Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.03.1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 30.04.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов1771 г.р.
Мать
(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова1776 г.р.
Супруги
(Тремасова) Акулина Яковлева1791 г.р.
Дети
Тюляев Яков Никифоров1817 г.р.
Евдокия Никифоровна25.02.1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1794

Отец: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Мать: (Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.11.1809

Жена: (Тремасова) Акулина Яковлева

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тюляев Яков Никифоров

Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1827

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: (Тремасова) Акулина Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.04.1834
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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