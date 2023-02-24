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Тюляев Яков Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

03.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никифор Степанов

Мать: Аксиния Яковлевна

Бракосочетание
20.06.1830

Жена: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Никитина

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюляев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Мария Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1848

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.10.1887
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