Тюляев Яков Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти03.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никифор Степанов
Мать: Аксиния Яковлевна
Бракосочетание
20.06.1830
Жена: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Мария Никитина
Рождение ребёнка
23.07.1848
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Никитина
Смерть
03.10.1887