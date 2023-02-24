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Мария Никитина

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Место рождения

с. Никитино, Барановской волости

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

26.01.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Никита Афанасьев

Мать: не указана

с. Никитино, Барановской волости
Бракосочетание
20.06.1830

Муж: Тюляев Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюляев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1848

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.01.1878
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