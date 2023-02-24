Мария Никитина
Место рожденияс. Никитино, Барановской волости
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти26.01.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Никита Афанасьев
Мать: не указана
с. Никитино, Барановской волости
Бракосочетание
20.06.1830
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Рождение ребёнка
23.07.1848
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Тюляев Яков Никифоров
Смерть
26.01.1878