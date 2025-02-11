(Тюляева) Евдокия Младший Яковлева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюляева) Евдокия Младший Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тюляев Яков Никифоров1817 г.р.
Мать
Тюляева Мария Мария/ Марфа Никитина1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Тюляев Яков Никифоров

Мать: Тюляева Мария Мария/ Марфа Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.