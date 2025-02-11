(Тюляева) Евдокия Младший Яковлева
женский, родилась 1837, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТюляев Яков Никифоров1817 г.р.
МатьТюляева Мария Мария/ Марфа Никитина1809 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно