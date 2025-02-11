Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева 23.07.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Тюляев Яков Никифоров1817 г.р.
Мать
Тюляева Мария Мария/ Марфа Никитина1809 г.р.
Супруги
Лешин Андрей Игнатьевич1853 г.р.
Дети
(Лешина) Татьяна Андреева06.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1848

Отец: Тюляев Яков Никифоров

Мать: Тюляева Мария Мария/ Марфа Никитина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Бракосочетание
10.11.1872

Муж: Лешин Андрей Игнатьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.01.1874

Дочь: (Лешина) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Лешин Андрей Игнатьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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