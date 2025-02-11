Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева
женский, родилась 23.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецТюляев Яков Никифоров1817 г.р.
МатьТюляева Мария Мария/ Марфа Никитина1809 г.р.
Супруги
Лешин Андрей Игнатьевич1853 г.р.
Дети
(Лешина) Татьяна Андреева06.01.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1848
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
10.11.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1874
Дочь: (Лешина) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Лешин Андрей Игнатьевич
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно