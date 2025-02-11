Лешин Андрей Игнатьевич
мужской, родился 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Игнатий Фёдорович / Игнатий Ефремов1825 г.р.
МатьЛешина Варвара Тимофеевна1828 г.р.
Супруги
Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева23.07.1848 г.р.
Дети
(Лешина) Татьяна Андреева06.01.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Место жительства
1858
Бракосочетание
10.11.1872
Рождение ребёнка
06.01.1874
Дочь: (Лешина) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева
Смерть
Неизвестно