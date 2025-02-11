Лешин Андрей Игнатьевич 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Андрей Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Игнатий Фёдорович / Игнатий Ефремов1825 г.р.
Мать
Лешина Варвара Тимофеевна1828 г.р.
Супруги
Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева23.07.1848 г.р.
Дети
(Лешина) Татьяна Андреева06.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лешин Игнатий Фёдорович / Игнатий Ефремов

Мать: Лешина Варвара Тимофеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

71

Бракосочетание
10.11.1872

Жена: Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.01.1874

Дочь: (Лешина) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Лешина (Тюляева) Прасковья Яковлевна / Александра Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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