Никита Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Афонасий Андреев
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Аким Никитин
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Вера Никитина
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аксинья Никитина
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Афанасьев - Никитин Иван Никитович
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Прокофьева
Смерть
1849