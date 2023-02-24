Никита Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Афанасьев

Никита Афанасьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Афонасий Андреев

Мать: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Аким Никитин

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Вера Никитина

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аксинья Никитина

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Афанасьев Матвей Никитин

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Афанасьев Антон Никитин

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Афанасьев - Никитин Иван Никитович

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Прокофьева

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close