Вера Никитина
женский, родилась 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНикита Афанасьев1787 г.р.
МатьПрасковья Прокофьева1790 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никита Афанасьев
Мать: Прасковья Прокофьева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно