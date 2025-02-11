Вера Никитина 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Вера Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Никита Афанасьев1787 г.р.
Мать
Прасковья Прокофьева1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никита Афанасьев

Мать: Прасковья Прокофьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Смерть
Неизвестно

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