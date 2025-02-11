Афанасьев-Никитин? Аким Никитин 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев-Никитин? Аким Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Никита Афанасьев1787 г.р.
Мать
Прасковья Прокофьева1790 г.р.
Супруги
(Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна1809 г.р.
Дети
Наталья Акимова1832 г.р.
Иван Акимович23.05.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Никита Афанасьев

Мать: Прасковья Прокофьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
08.07.1829

Жена: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Акимова

Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.05.1833

Сын: Иван Акимович

Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Петр Акимов

Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1838

Сын: Антон Акимов

Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1838
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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