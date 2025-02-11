Афанасьев-Никитин? Аким Никитин
мужской, родился 1813, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНикита Афанасьев1787 г.р.
МатьПрасковья Прокофьева1790 г.р.
Супруги
Дети
Наталья Акимова1832 г.р.
Иван Акимович23.05.1833 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1813
Отец: Никита Афанасьев
Мать: Прасковья Прокофьева
Место жительства
1816
Бракосочетание
08.07.1829
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Акимова
Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.05.1833
Сын: Иван Акимович
Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1834
Сын: Петр Акимов
Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1838
Сын: Антон Акимов
Мать ребёнка: (Ксения Тимофеевна) Аксинья Тимофеева / Ксения Тимофеевна
Смерть
1838
Место жительства
1850