Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: В Самодуровку Петр Акимов
Отец ребёнка: Аким Никитин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Акимова
Отец ребёнка: Аким Никитин
Рождение ребёнка
1838
Сын: В Самодуровку Антон Акимов
Отец ребёнка: Аким Никитин
Смерть
Неизвестно