Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: В Самодуровку Петр Акимов

Отец ребёнка: Аким Никитин

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Акимова

Отец ребёнка: Аким Никитин

Рождение ребёнка
1838

Сын: В Самодуровку Антон Акимов

Отец ребёнка: Аким Никитин

Смерть
Неизвестно
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