Старкин Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Старкин Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марья Тимофеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Старкин Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
30.01.1830
Жена: Старкина Елена Родионова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Старкина Елена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1851