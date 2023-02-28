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Старкин Тимофей Степанович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Старкин Степан Фёдоров

Мать: Старкина Федосья Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марья Тимофеева

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Старкин Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1830

Жена: Старкина Елена Родионова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Старкина Елена Родионова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1851
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