Старкина Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Федосья Яковлева

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Старкин Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Старкин Николай Степанов

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Старинная той деревни 24
Рождение ребёнка
1797

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Старкин Никонор Степанов

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Старкин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Степан Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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