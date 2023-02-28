Старкина Федосья Яковлева
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Старкин Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров
Место жительства
1795
Старинная той деревни 24
Рождение ребёнка
1797
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Старкин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Старкин Степан Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно