Старкина (вдова из Никитино) Елена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (вдова из Никитино) Елена Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

04.03.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1830

Муж: Старкин Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Старкин Тимофей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.03.1865
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