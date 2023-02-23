Старкина (вдова из Никитино) Елена Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти04.03.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1830
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Старкин Тимофей Степанович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.03.1865