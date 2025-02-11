Старкин Кирилл Тимофеевич 23.03.1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Кирилл Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.03.1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 18.10.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Марфа1786 г.р.
Отец
Старкин Тимофей Степанович1787 г.р.
Супруги
Старкина Марья Еремеева1815 г.р.
Дети
Пелагея Кириловна1840 г.р.
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1819

Отец: Старкин Тимофей Степанович

Мать: Марфа

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Бракосочетание
17.05.1835

Жена: Старкина Марья Еремеева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Кириловна

Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Старкин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
14.01.1850

Дочь: (Старкина) Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
18.10.1888
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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