Старкин Кирилл Тимофеевич
мужской, родился 23.03.1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 18.10.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМарфа1786 г.р.
ОтецСтаркин Тимофей Степанович1787 г.р.
Супруги
Старкина Марья Еремеева1815 г.р.
Дети
Пелагея Кириловна1840 г.р.
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.Показать еще 2
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Рождение
23.03.1819
Отец: Старкин Тимофей Степанович
Мать: Марфа
Место жительства
1835
Бракосочетание
17.05.1835
Жена: Старкина Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Кириловна
Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
14.01.1850
Дочь: (Старкина) Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Старкина Марья Еремеева
Место жительства
1858
Смерть
18.10.1888