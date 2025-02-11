Старкина Марья Еремеева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Марья Еремеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.08.1872, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ЕремейНеизвестно г.р.
Мать
Татьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Старкин Кирилл Тимофеевич23.03.1819 г.р.
Дети
Пелагея Кириловна1840 г.р.
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Еремей

Мать: Татьяна Иванова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.05.1835

Муж: Старкин Кирилл Тимофеевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Кириловна

Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Старкин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
14.01.1850

Дочь: (Старкина) Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
10.08.1872
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от паралича

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