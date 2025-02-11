Старкина Марья Еремеева
женский, родилась 1815, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.08.1872, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕремейНеизвестно г.р.
МатьТатьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Старкин Кирилл Тимофеевич23.03.1819 г.р.
Дети
Пелагея Кириловна1840 г.р.
Старкин Иван Кириллович1843 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Еремей
Мать: Татьяна Иванова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.05.1835
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Кириловна
Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сюлаева (Старкина) Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
14.01.1850
Дочь: (Старкина) Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Старкин Кирилл Тимофеевич
Место жительства
1858
Смерть
10.08.1872