(из Самодуровки) Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Самодуровки) Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Никита Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Афанасьева

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дмитрий Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Афонасий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасий Андреев

Смерть
После 1835
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