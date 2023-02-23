(из Самодуровки) Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Никита Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1789
Сын: Степан Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Афанасьева
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Антон Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Афанасьева
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дмитрий Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тихон Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасий Андреев
Смерть
После 1835