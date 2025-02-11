Тихон Афанасьев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Тихон Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афанасий Андреев1755 г.р.
Мать
(Из Самодуровки) Евдокия Иванова1752 г.р.
Дети
Афанасьев Яков Тихонов1822 г.р.
Татьяна Тихоновна10.01.1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Афанасий Андреев

Мать: (Из Самодуровки) Евдокия Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Рождение ребёнка
1822

Сын: Афанасьев Яков Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.01.1827

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Афанасьев Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марья Тихонова

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
14.07.1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: холера

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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