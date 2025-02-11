Тихон Афанасьев
мужской, родился 1802, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфанасий Андреев1755 г.р.
Мать(Из Самодуровки) Евдокия Иванова1752 г.р.
Дети
Афанасьев Яков Тихонов1822 г.р.
Татьяна Тихоновна10.01.1827 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Афанасий Андреев
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1827
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Афанасьев Григорий Тихонов
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марья Тихонова
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Место жительства
1835
Смерть
14.07.1848
Место жительства
1850