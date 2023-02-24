Афанасий Андреев

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Афонасий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: (Сидор Кулакин) Васильев

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Никита Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Степан Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Афанасьева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Антон Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Афанасьева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дмитрий Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тихон Афанасьев

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
До 1815
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