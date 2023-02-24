Афанасий Андреев

Афонасий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: (Сидор Кулакин) Васильев
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Никита Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Степан Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Афанасьева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Антон Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Афанасьева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дмитрий Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тихон Афанасьев
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
До 1815