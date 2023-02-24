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Николай Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Афонасий Андреев

Мать: Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аграфена Николаева

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
02.05.1832

Сын: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Мать ребёнка: Агафья Антонова

Смерть
1838
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