Николай Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Афонасий Андреев
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аграфена Николаева
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
02.05.1832
Сын: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев
Мать ребёнка: Агафья Антонова
Смерть
1838