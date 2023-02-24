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Афанасьев - Никитин Иван Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1832

Дата смерти

До 13.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1832

Отец: Николай Афанасьев

Мать: Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Афанасьев - Никитин Елизар Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
07.01.1864

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Матвей Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
24.03.1869

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Ефимий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
13.08.1872

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Мирон Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
23.02.1874

Сын: Афанасьев - Никитин Парфирий Иванович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Константиновна

Смерть
До 13.11.1878
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