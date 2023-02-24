Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1832
Дата смертиДо 13.11.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
02.05.1832
Отец: Николай Афанасьев
Мать: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Афанасьев - Никитин Елизар Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
07.01.1864
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
05.08.1866
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Матвей Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
24.03.1869
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Ефимий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
13.08.1872
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Мирон Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Рождение ребёнка
23.02.1874
Сын: Афанасьев - Никитин Парфирий Иванович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Константиновна
Смерть
До 13.11.1878