Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти23.08.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Афанасьев - Никитин Елизар Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
07.01.1864
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
05.08.1866
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Матвей Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
24.03.1869
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Ефимий Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
13.08.1872
Сын: Агашкин?- Афанасьев? Мирон Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Рождение ребёнка
23.02.1874
Сын: Афанасьев - Никитин Парфирий Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1894