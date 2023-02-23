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Агафья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

23.08.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Афанасьев - Никитин Елизар Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
1858

Сын: Афанасьев, Никитин?, Агашкин? Василий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
07.01.1864

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
05.08.1866

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Матвей Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
24.03.1869

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
13.08.1872

Сын: Агашкин?- Афанасьев? Мирон Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Рождение ребёнка
23.02.1874

Сын: Афанасьев - Никитин Парфирий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Смерть
23.08.1894
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