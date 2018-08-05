Афанасьев-Анисимов-Агашкин? Матвей Иванович 05.08.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьев-Анисимов-Агашкин? Матвей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.08.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Константиновна1830 г.р.
Отец
Афанасьев-Никитин Иван Николаев02.05.1832 г.р.
Супруги
Прасковья ИвановнаОколо 1864 г.р.
Дети
(Афанасьева-Анисимова) Екатерина Матвеевна18.11.1886 г.р.
Афанасьев Петр Матвеевич19.08.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866

Отец: Афанасьев-Никитин Иван Николаев

Мать: Агафья Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1886

Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1889

Сын: Афанасьев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1895

Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Возм. Сюлаева (Афанасьева-Анисимова-Агашкина?) Феодосья Матвеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Афанасьев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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