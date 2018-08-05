Афанасьев-Анисимов-Агашкин? Матвей Иванович
мужской, родился 05.08.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Константиновна1830 г.р.
ОтецАфанасьев-Никитин Иван Николаев02.05.1832 г.р.
Супруги
Прасковья ИвановнаОколо 1864 г.р.
Дети
(Афанасьева-Анисимова) Екатерина Матвеевна18.11.1886 г.р.
Афанасьев Петр Матвеевич19.08.1889 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.01.1886
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1889
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1892
Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1895
Дочь: (Афанасьева-Анисимова) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Возм. Сюлаева (Афанасьева-Анисимова-Агашкина?) Феодосья Матвеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Афанасьев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно