Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1903
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Афанасьев Николай Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1930
Сын: Афанасьев Павел Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1938
Сын: Афанасьев Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал б/в