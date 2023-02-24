Афанасьев Ксенофонт Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1903

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903

Отец: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Афанасьев Николай Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1930

Сын: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1938

Сын: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал б/в
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