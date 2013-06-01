Афанасьев Иван Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1938
Дата смерти01.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1938
Отец: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Афанасьев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
10.07.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.06.2013