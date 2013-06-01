Афанасьев Иван Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Иван Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1938

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Около 1961 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1938

Отец: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Афанасьев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
10.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Филипповна

Смерть
01.06.2013
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