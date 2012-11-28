(Гордеева) Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Валентина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

28.11.2012

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Около 1961 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Мать: Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Афанасьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
10.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Смерть
28.11.2012
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