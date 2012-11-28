(Гордеева) Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти28.11.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Афанасьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Ксенофонтович
Рождение ребёнка
10.07.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.11.2012