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Афанасьев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1961

Дата смерти

29.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1961

Отец: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Мать: Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
21.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.08.2003
Причина смерти: Самоубийство
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