Афанасьев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1961
Дата смерти29.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1961
Отец: Афанасьев Иван Ксенофонтович
Мать: Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
21.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.08.2003
Причина смерти: Самоубийство