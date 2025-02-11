Гордеева По Си Анисия Васильевна
женский, родилась 1900
умерла Неизвестно
Супруги
Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич29.06.1893 г.р.
Дети
Гордеев Николай Филиппович03.03.1931 г.р.
Гордеев Михаил Филиппович1934 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1931
Сын: Гордеев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гордеев Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: (Гордеева) Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно