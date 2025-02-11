Гордеева По Си Анисия Васильевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеева По Си Анисия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1900

умерла Неизвестно

Супруги
Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич29.06.1893 г.р.
Дети
Гордеев Николай Филиппович03.03.1931 г.р.
Гордеев Михаил Филиппович1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Гордеев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гордеев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: (Гордеева) Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Гордеев Св.О Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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