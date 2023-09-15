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Гордеев Николай Филиппович

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931

Отец: Гордеев Св.о Р 29.06.1934 И 4.12.1942 Филипп Григорьевич

Мать: Акулина Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1950

Сын: Гордеев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Гордеева Елена Андреевна

с. Никитино Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Мария Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Мария Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Мария Кузьминична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Жена: Гордеева Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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