Гордеев Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931
Рождение ребёнка
09.10.1950
Мать ребёнка: Гордеева Елена Андреевна
с. Никитино Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
16.09.1956
Рождение ребёнка
16.09.1956
Рождение ребёнка
02.10.1960
Развод
Неизвестно
Жена: Гордеева Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно