Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Афанасьев Николай Ксенофонтович
Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
09.04.1930
Сын: Афанасьев Павел Ксенофонтович
Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
25.07.1938
Сын: Афанасьев Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Смерть
1972