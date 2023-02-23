Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Афанасьев Николай Ксенофонтович

Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Рождение ребёнка
09.04.1930

Сын: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Рождение ребёнка
25.07.1938

Сын: Афанасьев Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Смерть
1972
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