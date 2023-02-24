Афанасьев Павел Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1930
Дата смерти08.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930
Отец: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1956
Сын: Афанасьев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Павлович
Мать ребёнка: Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Филипповна
Смерть
08.11.1986