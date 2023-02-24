Афанасьев Павел Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Павел Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1930

Дата смерти

08.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1930

Отец: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Афанасьев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Павлович

Мать ребёнка: Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филипповна

Смерть
08.11.1986
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