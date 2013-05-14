(Нечаева) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1929
Дата смерти14.05.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1956
Сын: Афанасьев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович
Смерть
14.05.2013