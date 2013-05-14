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(Нечаева) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

14.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: Нечаев св. о рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич

Мать: Нечаева (Атякшева) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Афанасьев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Афанасьев Павел Ксенофонтович

Смерть
14.05.2013

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