Нечаева (Атякшева) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Атякшева) Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1900

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900

Отец: Атякшев Павел Васильев

Мать: Атякшева Мария Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1929

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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