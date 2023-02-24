Нечаева (Атякшева) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1900
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1900
Отец: Атякшев Павел Васильев
Мать: Атякшева Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1929
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область