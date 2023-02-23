Атякшева Мария Петровна
Место рожденияБолдасево
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасево
Бракосочетание
17.?.1893
Рождение ребёнка
28.10.1895
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Феодосия Павлвна
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Нечаева Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
16.10.1907
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1910
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1910
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Атякшев Александр Павлович
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Смерть
Неизвестно