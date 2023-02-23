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Атякшева Мария Петровна

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Место рождения

Болдасево

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасево
Бракосочетание
17.?.1893

Муж: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Феодосия Павлвна

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Нечаева Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Рождение ребёнка
16.10.1907

Сын: Атякшев Иван Павлович

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Атякшев Тихон Павлович

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Атякшев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Атякшев Александр Павлович

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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