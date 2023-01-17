Атякшев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1911
Дата смерти28.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911
Отец: Атякшев Павел Васильев
Мать: Атякшева Мария Петровна
Рождение ребёнка
31.12.1931
Дочь: Буянина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
14.05.1938
Сын: Атякшев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
01.01.1946
Сын: Атякшев Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Филиппова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атякшева Мария Вуколовна
Смерть
28.04.1985
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси