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Атякшев Александр Павлович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.08.1911

Дата смерти

28.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911

Отец: Атякшев Павел Васильев

Мать: Атякшева Мария Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1931

Дочь: Буянина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1938

Сын: Атякшев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Атякшев Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Филиппова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Мария Вуколовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атякшева Мария Вуколовна

Смерть
28.04.1985
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
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