Филиппова (Атякшева) Раиса Александровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1954
Дата смерти08.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954
Рождение ребёнка
10.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Елховка Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Елховка Кошкинский район Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2015