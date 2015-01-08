Филиппова (Атякшева) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Атякшева) Раиса Александровна

Филиппова (Атякшева) Раиса Александровна

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.04.1954

Дата смерти

08.01.2015

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1954

Отец: Атякшев Александр Павлович

Мать: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елховка Кошкинский район Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елховка Кошкинский район Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close