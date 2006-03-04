Атякшев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтякшев Алексей Александрович

Атякшев Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.05.1938

Дата смерти

04.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1938

Отец: Атякшев Александр Павлович

Мать: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.2006
г. Самара
Похороны
Неизвестно
Елховка Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close