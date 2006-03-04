Атякшев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1938
Дата смерти04.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1938
Рождение ребёнка
03.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.2006
г. Самара
Похороны
Неизвестно
Елховка Самарская область