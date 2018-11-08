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Атякшев Геннадий Александрович

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Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1946

Дата смерти

08.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946

Отец: Атякшев Александр Павлович

Мать: Атякшева Мария Вуколовна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Надежда Яковлевна

Кузнецк, Пензенской области
Рождение ребёнка
13.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атякшева Надежда Яковлевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Смерть
08.11.2018
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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