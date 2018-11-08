Атякшев Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1946
Дата смерти08.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1946
Рождение ребёнка
12.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Надежда Яковлевна
Кузнецк, Пензенской области
Рождение ребёнка
13.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атякшева Надежда Яковлевна
Смерть
08.11.2018
Похороны
Неизвестно