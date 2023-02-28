Буянина (Атякшева) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1931
Дата смерти23.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931
Рождение ребёнка
21.03.1956
Дочь: Смирнова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Буянин Виктор Степанович
Нижний -Ломов
Рождение ребёнка
15.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буянин Виктор Степанович
Нижний -Ломов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1981
Рыбинск
Похороны
Неизвестно