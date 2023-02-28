Буянина (Атякшева) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянина (Атякшева) Валентина Александровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

31.12.1931

Дата смерти

23.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931

Отец: Атякшев Александр Павлович

Мать: Атякшева Мария Вуколовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1956

Дочь: Смирнова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Буянин Виктор Степанович

Нижний -Ломов
Рождение ребёнка
15.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянин Виктор Степанович

Нижний -Ломов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянин Виктор Степанович

Смерть
23.08.1981
Рыбинск
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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