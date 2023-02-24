Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
18.11.1886
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1889
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1892
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1895
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Феодосья Матвеевна
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1900
Сын: Афанасьев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич
Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно