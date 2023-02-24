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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Иван Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1886

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1889

Сын: Афанасьев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1892

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1895

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1897

Дочь: Феодосья Матвеевна

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1900

Сын: Афанасьев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Афанасьев Ксенофонт Матвеевич

Отец ребёнка: Афанасьев- Анисимов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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