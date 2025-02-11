(Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна
женский, родилась 1861, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.06.1913
МатьАгафья Константиновна1830 г.р.
ОтецАфанасьев-Никитин Иван Николаев02.05.1832 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Сорокина-Никашкина) Васса Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич
Дочь: (Сорокина-Никашкина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич
Дочь: (Сорокина-Никашкина) Ирина Егоровна/ Георгивна
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич
Сын: Сорокин-Никашкин В Сибири С 1920 Петр Егорович/ Георгиевич
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич
Сын: Сорокин-Никашкин Яков Егорович
Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич