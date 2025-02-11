(Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1861, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.06.1913

Мать
Агафья Константиновна1830 г.р.
Отец
Афанасьев-Никитин Иван Николаев02.05.1832 г.р.
Супруги
Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич01.04.1862 г.р.
Дети
Никашкин Аким Егорович07.09.1883 г.р.
(Сорокина-Никашкина) Мария Георгиевна22.02.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Афанасьев-Никитин Иван Николаев

Мать: Агафья Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина-Никашкина) Васса Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Бракосочетание
25.01.1881

Муж: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.09.1883

Сын: Никашкин Аким Егорович

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1890

Дочь: (Сорокина-Никашкина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: (Сорокина-Никашкина) Ирина Егоровна/ Георгивна

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1895

Сын: Сорокин-Никашкин В Сибири С 1920 Петр Егорович/ Георгиевич

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

св-во 19.01.1940

Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Сорокин-Никашкин Яков Егорович

Отец ребёнка: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.06.1913

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