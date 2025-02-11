Сорокин-Никашкин В Сибири С 1920 Петр Егорович/ Георгиевич
мужской, родился 21.10.1895
умер Неизвестно
Мать(Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна1861 г.р.
ОтецСорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич01.04.1862 г.р.
Дети
(Никашкина) Анастасия Петровна16.12.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Никашкин Высл. Коп. 20.06.84Г (Новосибирская Обл.) Василий Петрович
Мать ребёнка: Сорокина-Никашкина (Батырева Кр-Сь В Канадее) Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1917
Дочь: (Никашкина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сорокина-Никашкина (Батырева Кр-Сь В Канадее) Феодосия Павловна
Смерть
Неизвестно
св-во 19.01.1940