Сорокин-Никашкин В Сибири С 1920 Петр Егорович/ Георгиевич 21.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин-Никашкин В Сибири С 1920 Петр Егорович/ Георгиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.10.1895

умер Неизвестно

Мать
(Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна1861 г.р.
Отец
Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич01.04.1862 г.р.
Дети
Никашкин Высл. Коп. 20.06.84Г (Новосибирская Обл.) Василий Петрович27.12.1914 г.р.
(Никашкина) Анастасия Петровна16.12.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895

Отец: Сорокин-Никашкин Георгий Билетный Солдат Васильев / Егор Васильевич

Мать: (Афанасьев-Анисимов-Агашкин?) Агафия Ивановна

св-во 19.01.1940

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Никашкин Высл. Коп. 20.06.84Г (Новосибирская Обл.) Василий Петрович

Мать ребёнка: Сорокина-Никашкина (Батырева Кр-Сь В Канадее) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
16.12.1917

Дочь: (Никашкина) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Сорокина-Никашкина (Батырева Кр-Сь В Канадее) Феодосия Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.