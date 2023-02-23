Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аграфена Николаева

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
02.05.1832

Сын: Афанасьев - Никитин Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марья Николаева

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Афанасьев - Никитин Прокофий Николаев

Отец ребёнка: Николай Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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