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Степан Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Афонасий Андреев

Мать: (из Самодуровки) Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
18.01.1830

Сын: Григорий Степанович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гаврила Степанов

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
1835

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