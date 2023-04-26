Степан Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Афонасий Андреев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
18.01.1830
Сын: Григорий Степанович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гаврила Степанов
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
1835