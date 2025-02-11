Василий Степанович 26.01.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.01.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 20.03.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афанасьев-Никитин Степан Афанасьев1789 г.р.
Мать
Дарья Сергеевна1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1827

Отец: Афанасьев-Никитин Степан Афанасьев

Мать: Дарья Сергеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.03.1827
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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