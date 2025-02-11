Василий Степанович
мужской, родился 26.01.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 20.03.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфанасьев-Никитин Степан Афанасьев1789 г.р.
МатьДарья Сергеевна1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1827
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.03.1827
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область