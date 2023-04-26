(из Кочетовки) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(из Кочетовки) Анна Ивановна

(из Кочетовки) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Сидор Кулакин) Васильев

Рождение ребёнка
1755

Сын: Афонасий Андреев

Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: в Канадей Ирина Андреева

Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Данила Андреев

Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев

Смерть
1788

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