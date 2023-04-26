(из Кочетовки) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Афонасий Андреев
Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: в Канадей Ирина Андреева
Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Данила Андреев
Отец ребёнка: (Сидор Кулакин) Васильев
Смерть
1788