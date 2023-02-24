Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: (Сидор Кулакин) Васильев
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Дементьева
Смерть
1831