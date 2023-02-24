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Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: (Сидор Кулакин) Васильев

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Дементьева

Смерть
1831
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