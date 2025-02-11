Дмитрий Иванов
мужской, родился 1798, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАксинья Дементьева1775 г.р.
ОтецИван Андреев1768 г.р.
Супруги
Анна Филипова1807 г.р.
Дети
Иванов Аким Дмитриев1822 г.р.
Гаврила Дмитриев20.03.1825 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Андреев
Мать: Аксинья Дементьева
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Бракосочетание
14.07.1819
Жена: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иванов Аким Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
20.03.1825
Сын: Гаврила Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
01.10.1831
Сын: Сергей Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
20.11.1832
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: Анна Филипова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
01.12.1835
Дочь: Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Анна Филипова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич
Мать ребёнка: Анна Филипова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
23.05.1867