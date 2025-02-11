Дмитрий Иванов 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Аксинья Дементьева1775 г.р.
Отец
Иван Андреев1768 г.р.
Супруги
Анна Филипова1807 г.р.
Дети
Иванов Аким Дмитриев1822 г.р.
Гаврила Дмитриев20.03.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Андреев

Мать: Аксинья Дементьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Бракосочетание
14.07.1819

Жена: Анна Филипова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Аким Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1825

Сын: Гаврила Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1831

Сын: Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Филипова

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
01.12.1835

Дочь: Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич

Мать ребёнка: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
23.05.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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